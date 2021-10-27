В Челябинской области за день коронавирус диагностировали у 473 человек

Заболеваемость в регионе по-прежнему растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 473 новых случая коронавируса, в том числе два – у школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за день скончались 30 человек.

Сейчас от Covid-19 лечатся 13 тыс. 907 человек.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 108 тыс. 739 случаев заболевания коронавирусом.

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