В Челябинской области за день коронавирус диагностировали у 473 человек

Заболеваемость в регионе по-прежнему растет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 473 новых случая коронавируса, в том числе два – у школьников.
По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за день скончались 30 человек.
Сейчас от Covid-19 лечатся 13 тыс. 907 человек.
За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 108 тыс. 739 случаев заболевания коронавирусом.
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