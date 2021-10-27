Сельские пенсионеры Южного Урала поставили новые рекорды в мобильном интернете

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Пенсионеры Челябинской области в этом году догоняют молодое поколение по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета более 400 тысяч гигабайт трафика — это лишь на 22% меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Южного Урала.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 40% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах области. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стала 61-летняя жительница села Катенино Варненского района. Всего за месяц женщина скачала почти 100 Гб трафика, что в 7 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры поселков Бреды, Увильды, Черниговский и Черкаскуль.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более 2,5 тысяч челябинцев категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в в сети русскую и зарубежную классику, а также детективы. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины, а вот рекорд принадлежит мужчине. Так, всего за месяц 66-летний житель региона загрузил из электронной библиотеки свыше 13 романов. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель области за 30 дней успевает скачать не более 2 электронных книг.

За год общее число южноуральских абонентов 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло еще на 7%. В первой пятерке самых популярных устройств у них: Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple и ZTE.

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