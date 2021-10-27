В Южноуральске поймали мужчину, убившего пожилых супругов ради денег

В двойном убийстве подозревают 39-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Южноуральске 26 октября убили супругов-пенсионеров. 61-летняя женщина погибла от ножевых ранений, 68-летний мужчина — от ударов по голове. Тела родителей обнаружил вернувшийся домой сын.

По горячим следам удалось отыскать и задержать подозреваемого в убийстве двух человек. Им оказался 39-летний знакомый погибших супругов.

— Предварительно, установлен корыстный мотив совершения преступления: из квартиры пропала крупная сумма денежных средств, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Сейчас решается опрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

На преступление обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил взять расследование на контроль и доложить ему о следственных действиях.

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