Райффайзенбанк удвоит пожертвования своих клиентов в адрес пожилых людей

Райффайзенбанк запускает благотворительный проект, где любой может помочь пожилым людям. Первое пожертвование каждого из клиентов, которое оплачено картой Райффайзенбанка c 27 октября по 27 ноября, будет удвоено. Партнером акции стал сервис Добро Mail.ru.

«О пожилых людях традиционно вспоминают пару раз в год по праздникам, однако забота и внимание им нужны всегда. Мы как банк поддерживаем благотворительные инициативы, направленные на помощь старшему поколению, уже много лет. Для нас важно, чтобы работа эта была системной и приносила ощутимый результат, — говорит Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка. — Мы рады предоставить клиентам возможность присоединиться к добрым делам. Сделать это просто — буквально в пару кликов».

«Для нас очень важно, что аудитория клиентов Райффайзенбанка узнает о том, как правильно помогать пожилым людям и почему важны даже не большие, но регулярные пожертвования. Продвижение автоплатежей — один из лучших способов развития культуры благотворительности в России, поэтому мы рады быть частью этой кампании», — отметила руководитель социальных проектов VK и сервиса Добро Mail.ru.

Узнать больше о благотворительной акции и отправить пожертвование можно на сайте.

С 2013 года Райффайзенбанк поддерживает одну из самых незащищенных категорий населения — одиноких пожилых людей. В частности, банк проводит ежегодный конкурс просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст», реализует программы корпоративного волонтерства и сотрудничает с профильными фондами.