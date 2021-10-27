В ЮУЖД назначили нового начальника

Фото: ЮУЖД

Начальником Южно-Уральской железной дороги стал Игорь Рязанов, ранее бывший заместителем руководителя.

— Он зарекомендовал себя как высококвалифицированный, инициативный и принципиальный руководитель, — прокомментировал новое назначение глава РЖД Олег Белозеров.

Игорь Рязанов работает на железной дороге с 1992 года. Свою карьеру он начал с должности помощника составителя поездов на станции Златоуст. Первым заместителем начальники ЮУЖД стал в 2019 году.

Напомним, предыдущий глава ЮУЖД Анатолий Храмцов ушел на повышение. Его сделали заместителем гендиректора-главным инженером Российских железных дорог.

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