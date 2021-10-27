В Челябинской области новый рекорд по числу вакцинированных

Южноуральцы прививаются и днем, и ночью Фото: Кирилл САДЫКОВ

За прошедшие сутки в Челябинской области привилось максимальное количество жителей — больше 17 тысяч человек. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Сутки дали рекордные темпы вакцинирования — 17 тысяч человек сделали прививку. Из них — 800 человек привились в ночных пунктах вакцинации, — сообщила Ирина Гехт. — Такого не было даже в период высокой вакцинации в июле. Посмотрим, что будет сегодня.

Ирина Гехт добавила, что Челябинская области находится на 20 месте свреди 85 регионов по темам вакцинации.

— Важно наращивать темп. Ситуация по муниципалитетам у нас разная, — говорит Ирина Гехт. — Принято решения выдавать гранты тем территориям, которые первыми достигнут необходимого уровня коллективного иммунитета. То есть тут будет здоровая конкуренция.

По ее словам, в лидерах по вакцинации Магнитогорск. «Подтянулись» Южноуральск, Уйское, Октябрьское, Копейск. Отстают — Троицк, Миасс, Златоуст, Еманжелинск, Бреды, Катав-Ивановск, Аргаяш. Как сообщила Ирина Гехт, в Челябинске по территориям отстает территория, прикрепленная к «Полимедике».

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