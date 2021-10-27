Прививочные пункты развернут в роддомах Челябинской области

В ковидном роддоме в Челябинске заняты все койки. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинской области разрешили вакцинировать беременных женщин после 22 недель и кормящих грудным молоком мам. Пункты вакцинации развернут прямо в родильных домах. Об этом во время посещения «красной зоны» родильного отделения при областной клинической больнице №2 сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

— Такого тяжелого течения болезни я раньше не видел, — отметил Юрий Семенов. — Количество беременных пациентов и послеродовых с двухсторонней пневмонией очень большое. На данный момент пациенток на вентиляции легких нет, но есть на кислороде. Минздрав России и минздрав Челябинской области выпустили информационное письмо, согласно которому во всех родильных домах будет проводиться вакцинация после родов.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ№2 Екатерина Воропаева отметила, что за всю историю существования «красной зоны» в родильном доме, были только три привитые беременные пациентки. Течение их болезни проходило в более легкой форме, женщинам разрешили донашивать детей дома.

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