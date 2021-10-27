В челябинском ДС «Юность» откроют большой вакцинальный пункт

Для тех, кто хочет привиться, создадут все условия Фото: Кирилл САДЫКОВ

В нерабочую неделю во Дворце спорта «Юность» откроют большой вакцинальный пункт по примеру столичного ГУМа. Об этом 27 октября на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Мы разговаривали с ТРК, некоторые из них готовы предоставить помещения для пунктов вакцинации с отдельным входом. Кроме того, принято решение открыть большой вакцинальный пункт в ДС «Юность», как в ГУМе Москвы, — сообщила Ирина Гехт. — Еще ряд решений на период нерабочих дней озвучим позже. Но по городу будут работать пункты и никаких препятствий для вакцинации не будет.

Напомним, с 30 октября попасть в ТРК можно будет по QR-коду, поэтому в большинстве комплексов пункты закроют. Они работают всю текущую неделю.

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