В Челябинской области из-за коронавируса отменили диспансеризацию и профосмотры

Наблюдать за переболевшими коронавирусом продолжат Фото: Кирилл САДЫКОВ

В больницах Челябинской области на месяц остановили диспансеризацию и профосмотры. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров пока на месяц, дальше посмотрим на эпидситуацию, — рассказала Ирина Гехт.

Она добавила, что углубленную диспансеризацию переболевших ковидом южноуральцев останавливать не будут.

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