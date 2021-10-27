Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 14:59

В Челябинской области из-за коронавируса отменили диспансеризацию и профосмотры

Но переболевших коронавирусом обследовать продолжат
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наблюдать за переболевшими коронавирусом продолжат

Наблюдать за переболевшими коронавирусом продолжат

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В больницах Челябинской области на месяц остановили диспансеризацию и профосмотры. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров пока на месяц, дальше посмотрим на эпидситуацию, — рассказала Ирина Гехт.

Она добавила, что углубленную диспансеризацию переболевших ковидом южноуральцев останавливать не будут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru