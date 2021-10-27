В Челябинской области из-за коронавируса отменили диспансеризацию и профосмотры

Наблюдать за переболевшими коронавирусом продолжат
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В больницах Челябинской области на месяц остановили диспансеризацию и профосмотры. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
— Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров пока на месяц, дальше посмотрим на эпидситуацию, — рассказала Ирина Гехт.
Она добавила, что углубленную диспансеризацию переболевших ковидом южноуральцев останавливать не будут.
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