Привитые от коронавируса челябинцы получат возможность покупать билеты в театры и музеи за полцены

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска, которые имеют QR-код о прохождении вакцинации, могут приобретать билеты в учреждения культуры со скидкой в 50% процентов. Однако воспользоваться такой возможность они могут только один раз. Такую необычную акцию придумало министерство культуры региона для того, чтобы поощрить сделавших прививку людей.

Акция будет проходить с 8 ноября по 31 декабря, но ее срок может быть изменен. Приводим перечень театров и музеев, где можно приобрести билеты со скидкой:

— Исторический музей Южного Урала;

— Камерный театр;

— Музей изобразительных искусств.

— Театр оперы и балета имени М. И. Глинки;

— Молодежный театр;

— Театр кукол им. В. Вольховского;

— Челябинская государственная филармония;

— Театр драмы имени Наума Орлова;

— Мультимедийный исторический парк "Россия — Моя история";

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru