СК опубликовал видео с главным подозреваемым по делу об убийстве владельца магазина игрушек в Челябинске

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинске следователи уже почти год ищут мужчину, который убил владельца магазина игрушек минувшей зимой. В рамках уголовного дела было проверено более 120 человек, но установить личность преступника и его местонахождение пока что не удалось.

Трагедия произошла 31 декабря 2020 года в магазине «Мир танков и самолетов» на улице Цвиллинга, 35. Неизвестный ударил предпринимателя топором по голове и скрылся. Спустя некоторое время пострадавшего обнаружили посетители. На момент прибытия медиков он был еще живой, однако позже скончался в больнице. Что касается подозреваемого, то он в тот день попал в объектив камеры видеонаблюдения. Следственный комитет уже обнародовал запись с мужчиной.

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— У следствия есть основания полагать о причастности к совершению преступления неустановленного мужчины с приметами: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные. Был одет: в черную куртку (пуховик) средней длины с капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью «FILA», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Граждан, которым что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам: 8 (909) 087-76-09, 8 (932) 016-83-47 или «02».

Погибшего владельца магазина игрушек звали Артем Павлов. Ему было 49 лет. Он увлекался модельной техникой и реконструкциями.

Артем Павлов также был известным в городе реконструктором военной техники. Фото: Артем Павлов / Vk.com

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