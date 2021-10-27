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Происшествия27 октября 2021 16:51

В столкновении двух фур на трассе в Челябинской области погиб человек

После аварии его тело оказалось зажато между машинами
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 в районе поселка Витаминный столкнулись грузовик ISUZU и фура Volvo. Один из водителей погиб на месте происшествия. Его пришлось вытаскивать из-под завалов железа, образовавшихся в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

— После столкновения кабина японского грузовика полностью оказалась под прицепом фуры, водитель получил травмы не совместимые с жизнью, — рассказали в ПСС региона.

Растащить фуры удалось лишь специальным эвакуатором. Только после этого при помощи гидравлического спасательного инструмента спасатели деблокировали тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

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