В Челябинской области запретят приходить в больницы за больничными

У южноуральцев должно быть как можно меньше поводов для посещения больниц
Фото: Архив "КП"
В поликлиниках региона начали отрабатывать дистанционное открытие и закрытие больничных листов. Такое поручение дала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
— Вчера с поликлиниками начали отрабатывать процесс. Люди должны минимально ходить в поликлиники для открытия и закрытия больничных листов, чтобы все осуществлялось дистанционно, — сказала Ирина Гехт.
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