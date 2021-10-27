В Челябинской области запретят приходить в больницы за больничными

У южноуральцев должно быть как можно меньше поводов для посещения больниц Фото: Архив "КП"

В поликлиниках региона начали отрабатывать дистанционное открытие и закрытие больничных листов. Такое поручение дала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Вчера с поликлиниками начали отрабатывать процесс. Люди должны минимально ходить в поликлиники для открытия и закрытия больничных листов, чтобы все осуществлялось дистанционно, — сказала Ирина Гехт.

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