Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 17:13

В Челябинской области запретят приходить в больницы за больничными

Все должно происходить дистанционно
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У южноуральцев должно быть как можно меньше поводов для посещения больниц

У южноуральцев должно быть как можно меньше поводов для посещения больниц

Фото: Архив "КП"

В поликлиниках региона начали отрабатывать дистанционное открытие и закрытие больничных листов. Такое поручение дала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Вчера с поликлиниками начали отрабатывать процесс. Люди должны минимально ходить в поликлиники для открытия и закрытия больничных листов, чтобы все осуществлялось дистанционно, — сказала Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru