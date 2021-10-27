Вице-губернатор Челябинской области назвала стоимость лечения одного пациента в ковидном госпитале

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стоимость лечения в ковидном госпитале одного пациента для властей составляет около 53 тысяч рублей. Но эта сумма может существенно вырасти, если у больного есть серьезные осложенения. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге в среду, 27 октября.

— Мы сделали разгруппировку тарифов, у нас есть лечение, которое проходит на легких и средних этапах – оно составляет порядка 53 тысяч рублей. Сюда входит антибактериальная терапия, кислород, антикоагулянты, — отметила Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, если пациент попадает с коронавирусом в реанимацию, то тариф возрастает до 130 тысяч рублей. В таких случаях при лечении применяется упреждающая терапия, которая является дорогостоящей.

По данным Минздрава Челябинской области, за все время пандемии в регионе зарегистрировали 108 тыс. 739 случаев заболевания коронавирусом. В настоящий момент от COVID-19 лечатся 13 тыс. 907 человек.

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