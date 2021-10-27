В Челябинской области работодатели могут отправлять непривитых сотрудников в отпуск без содержания

Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 11 ноября в Челябинской области работодатели могут отправлять своих непривитых сотрудников в отпуск без содержания. Однако такого исхода можно будет избежать, если до установленной даты поставить первый компонент вакцины. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

— В постановлении главного санитарного врача обозначены две даты. Первым компонентом человек должен привиться до 11 ноября, и вторым – до 11 декабря. Здесь в принципе дается большой промежуток времени, чтобы поставить первый компонент, — подчеркнула Гехт.

Вице-губернатор также добавила, что если сотрудник не может сделать прививку до 11 ноября по каким-либо причинам, то ему необходимо предоставить медотвод.

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