В Челябинской области с рельсов сошли четыре вагона с металлоломом

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Возле станции Челябинск-Южный, которая находится в Копейске, с рельсов сошли четыре грузовых вагона. Инцидент произошел вечером 27 октября во время маневровых работ.

Вагоны потеряли контакт с рельсами, но не перевернулись. Все четыре были нагружены металлоломом.

Центральное МСУ на транспорте СК России

Авария случилась на путях необщего пользования, поэтому не привела к задержке других поездов.

Причины схода вагонов и размер ущерба пока что выясняют. Проверки начали в транспортной прокуратуре и транспортном управлении Следственного комитета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru