В Челябинской области повысили замминистра общественной безопасности

Владимира Гусака повысили. Фото: министерство общественной безопасности

Владимир Гусак станет первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. К работе в новой должности он приступит 8 ноября. Приказ об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пока что Владимир Гусак работает заместителем министра общественной безопасности.

Сейчас заместителей у министра Светланы Костиной двое, оба находятся в равном статусе. С 8 ноября, в случае отсутствия министра, полномочия возьмет на себя именно первый заместитель.

Владимиру Гусаку 64 года, он уроженец Троицка. По образованию юрист. 35 лет прослужил в органах внутренних дел МВД. Замминистра общественной безопасности работает с 2016 года.

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