В Курганской области подростки пытались скрыться от погони и врезались в машину полиции

Кадр, снятый видеорегистратором в полицейской машине. Фото: УМВД по Курганской области

В Курганской области сотрудники ДПС устроили погоню за подростками. Все случилось глубокой ночью 26 октября.

17-летний житель Кетовского района пришел в гости к дедушке. Он без спроса взял ключи от принадлежащего деду Nissan Qashquai и в темноте поехал кататься. Сперва подросток заехал за другом в поселок Введенское, а затем направился к железнодорожной станции Логовушка.

Кроссовер, неуверенно и со странными маневрами движущийся по дороге, заметили дежурившие там сотрудники ДПС. Они попытались остановить машину, но водитель проехал мимо. Началась погоня.

Полицейские регулярно по громкой связи просили нарушителя остановиться, но никакого эффекта это не дало. Неумелый водитель то и дело выезжал на встречную полосу. Ситуацию осложнило то, что он выехал с местной дороги на более оживленную федеральную трассу и двинулся по ней в сторону Кургана.

Полицейские вызвали на подмогу еще один экипаж ДПС.

В результате водитель Nissan не выдержал безопасны боковой интервал и столкнулся с преследовавшей его полицейской Škoda. После этого кроссовер проехал еще немного, но в итоге машину все-таки остановили, а водителя и пассажира задержали.

Как рассказали в УМВД по Курганской области, на 17-летнего водителя составили протоколы сразу по девяти статьям Кодекса об административных правонарушениях (в том числе о вождении без прав, неиспользование ремней безопасности, нарушение правил маневрирования).

— Минимальная сумма штрафов по данным статьям составляет свыше 12 тысяч рублей, — уточнили в региональном управлении полиции.

Подростов сотрудники ДПС передали родственникам. Родителей юных лихачей оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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