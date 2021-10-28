В Челябинской области мать умершего от ожогов двухлетнего мальчика отправили в колонию

Женщина пьянствовала с мужем, пока умирал ребенок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области состоялся суд над 35-летней жительницей поселка Западный. Маленький сын злоупотреблявшей спиртным женщины умер весной этого года, не получив медицинской помощи.

Муж женщины вылил на двухлетнего ребенка кипяток из чайника. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, нетрезвая мать проигнорировала крики ребенка и продолжила пить с супругом спиртное.

Через два дня получивший ожоги 23% тела ребенок умер.

У женщины остался еще годовалый сын. За ним мать тоже не ухаживала.

— Установлено, что женщина допускала жестокое обращение, оставляла детей дома без присмотра, не обеспечивала полноценным питанием, содержала квартиру в антисанитарном состоянии, распивала с супругом спиртные напитки, игнорировала медицинские указания о прохождении возрастной медицинской комиссии годовалого сына, который имел недобор в весе, не соответствовал своему возрасту и отставал в физическом развитии, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сосновский районный суд признал женщину виновной в неисполнении родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасности, и приговорил к 2 годам заключения в колонии общего режима. Жительницу Западного взяли под стражу в зале суда.

Суд предстоит и ее супругу, которого обвиняют в убийстве ребенка, но расследование уголовного дела в отношении мужчины пока не закончено.

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