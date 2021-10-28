МТС запускает сервис по аренде iPhone

Фото: предоставлено МТС

В России появился пилотный проект по аренде смартфонов в интернет-магазине МТС. Покупатели могут взять гаджет для личного пользования на срок от 30 дней. Аренду можно продлить в любой момент: чем дольше клиент пользуется устройством, тем дешевле обходится услуга.

На первом этапе проекта сервис запустился в Москве и области, а для шеринга доступны смартфоны Apple — iPhone XR, 11, 12 и 13. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании услуги на другие регионы и об увеличении ассортимента аренды устройствами от других брендов.

На старте проекта доступен шеринг девайсов на срок от 1 до 12 месяцев. После завершения аренды пользователь может вернуть смартфон или продлить услугу. Клиент не несет ответственности за небольшие дефекты, возникающих в процессе использования. Допускаются потертости и мелкие царапины. Для защиты гаджета от сильных повреждений или случаев кражи, можно оформить страховку, которая увеличивает стоимость аренды на 20%.Ежемесячная стоимость услуги зависит от модели смартфона и длительности аренды. Например, стоимость подписки на iPhone 11 128 ГБ стоит 4200 рублей в месяц, а на iPhone 13 Pro Max 128 ГБ — от 8900 рублей.

Платформа для предоставления услуг в аренду по подписке «Арентер» — участник набора «Инновации в рознице» акселератора MTS StartUp Hub. В случае успешного пилотирования стартап сможет масштабироваться и совместно с МТС развивать новую модель использования гаджетов.

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