В Миассе пройдет детский литературный конкурс «Феникс»

Фото: предоставлено "Родиной"

Школьники Миасса могут принять участие в новом детском литературном конкурсе «Феникс». Талантливые дети в возрасте от 7 до 17 лет могут отправить свой стих или прозу на тему «Я счастлив тем, что моя родина — Миасс» и выиграть ценные призы, а лучшие работы войдут в одноименный сборник.

«Часто дети имеют творческие способности, но не знают, как проявить себя. Наш конкурс — это уникальная площадка для юных литераторов. Здесь они смогут показать себя, найти наставников и вдохновение творить дальше. Если наш конкурс найдет отклик в сердцах юных миассцев, мы будем расширять географию конкурса и конкурс станет ежегодным», — комментирует организатор конкурса, депутат и руководитель приемной миасской «Родины» Сергей Гаврюшкин.

Жюри ждет работы, посвященные историческим событиям и важным личностям Миасса, рассказывающие о его богатствах и людях, посвятивших свою жизнь его процветанию. Оценивать работы будут литературоведы, профессиональные педагоги, журналисты и писатели. Конкурс пройдет с 8 ноября по 3 декабря, свои творения можно отправить по адресу: chelrod@mail.ru.