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Общество28 октября 2021 12:04

В Челябинской области подняли штрафы за безбилетный проезд

Законопроект окончательно одобрили депутаты Заксобрания
Ольга ЩАПИНА
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За неоплаченный проезд придется заплатить минимум 500 рублей

За неоплаченный проезд придется заплатить минимум 500 рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области проголосовали за повышение штрафов за безбилетный проезд. Поправка в законопроект «Об административных правонарушениях» принята во втором и третьем чтениях. Теперь безбилетникам придется заплатить от 500 до 1500 тысяч рублей.

Воздержались от принятия законопроекта только семь депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». Размер штрафов они посчитали экономически необоснованным.

— Депутатам не предоставлена информация, сколько протоколов было составлено за последние три года, сколько дошли до судебного решения , — возразила депутат ЗСО Ольга Мехамедьярова. — Нам не предложили экономическое обоснование, связанное с коэффициентом инфляции.

— Какого экономического обоснования вы ждете? — ответил на возражения председатель регионального парламента Виктор Мякуш. — Самый простой способ не платить штрафы — платить за проезд.

Сейчас штраф за безбилетный проезд составляет от 100 до 500 рублей. После появления в общественном транспорте валидаторов и исчезновения кондукторов, депутаты решили усилить контроль повышением санкций. В первом варианте законопроекта минимальный размер был 700 рублей, однако ко второму чтению этот порог снизили до 500 рублей.

Штрафы начнут действовать через 10 дней после публикации решения.

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