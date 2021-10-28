Больше «САМОЦВЕТОВ» в «Роднике»

Фото: САМОЦВЕТЫ

В пятницу, 29 октября, в ТРК «Родник» откроется второй салон САМОЦВЕТЫ. Первых покупателей ждут «страшные» скидки и приятные подарки.

Торговый остров расположился на 1 этаже, напротив магазина «Ашан». Гостей порадует богатый ассортимент украшений, в том числе много новинок!

Только 29 октября, совершив покупку на 2 тысячи рублей и более, вы получите гарантированный подарок. Можете стать обладателем внешнего аккумулятора для смартфона, массажного набора для лица из натурального камня, стильной подставки для украшений и других интересных призов.

Кстати, с 29 по 31 октября «САМОЦВЕТЫ» отмечают Хэллоуин «страшными» скидками. Всем известно, что лучший оберег от нечисти – серебро. В эти три дня украшения из «волшебного» металла можно будет приобрести меньше, чем за половину стоимости. Скидка 55% будет действовать во всех салонах и интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ».

Ну и не стоит забывать, что, приобретая украшения до 15 декабря, вы становитесь участником розыгрыша 3 миллионов! 1 ноября состоится уже 9 промежуточный этап акции. «САМОЦВЕТЫ» заботятся о здоровье своих покупателей, и поэтому на этот раз розыгрыш пройдет в режиме онлайн. Прямая трансляция будет организована в «Инстаграме».

Подробности – у продавцов-консультантов и на сайте.