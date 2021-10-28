Челябинские агроэкспортеры и на Урале, и в стране — лучшие

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Лауреатами окружного этапа конкурса «Экспортер года» от Челябинской области в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» стали четыре южноуральских предприятия АПК. Первое место в категории «малое и среднее предпринимательство» занял копейский агрохолдинг «Сигма», производящий подсолнечное масло, второе место в этой категории — у челябинского пищевого предприятия «Медал». В категории «крупный бизнес» на втором месте — производитель круп ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка») и ИП Валеев Т.Р. (ТМ «Ура Кондитеры»). Напомним, что холдинг «Сигма» в текущем году стал победителем российского конкурса «Экспортер года».

Награждение победителей регионального этапа прошло в Екатеринбурге, награды вручал заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Андрей Сухарев.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Лауреатов конкурса поздравила заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова: «В Челябинской области сложились благоприятные условия для развития бизнеса, в том числе в агропромышленном комплексе. Это в очередной раз подтверждено признанием наших производителей продовольствия на престижном конкурсе, причем эти предприятия разноплановые, они производят и реализуют на экспорт разные продукты — от подсолнечного масла и овсяных хлопьев до печенья, пирожных и пищевой продукции из конопляных семян, в частности масла и шоколадной пасты. И сами предприятия тоже разные — это и малый бизнес, и крупные холдинги, которые оказывают благотворное влияние на развитие сельского хозяйства в регионе».

В составе агропромышленного холдинга «Сигма» — несколько крупных производственных площадок, главная из которых находится в Копейске — городе-спутнике Челябинска. На российский рынок и за рубеж поставляется как рафинированное масло, так и нерафинированное. Своих постоянных потребителей эта продукция под марками «Корона изобилия», «Семь подсолнухов» и другими нашла в Китае, Турции, Иране, Казахстане, странах Ближнего Востока, Средней Азии и Прибалтики. «Премия стала новой площадкой для проверки экспортного потенциала компании. Все эти годы «Сигма» проводила брендинг на рынках присутствия, принимала участие в выставочных мероприятиях, что позволило сфокусировать стратегию в области развития внешней торговли. Опыт эффективного управления экспортными проектами и дальше будет использоваться холдингом для более глубокого проникновения как на существующие рынки сбыта, так и для разработки новых направлений продаж», — прокомментировал генеральный директор ООО УК «Сигма Холдинг» Александр Махров.

Увельская компания ООО «Ресурс» в окружном этапе конкурса заняла второе место в категории крупного бизнеса. В текущем году предприятие, выпускающее крупы и зерновые хлопья под брендом «Увелка», расширило производство, запустив первую очередь современного производственно-логистического комплекса, включающего в себя экспортно-ориентированный цех по переработке овса с высокотехнологичным оборудованием, автоматизированный высотный склад полного цикла и комплекс сооружений по хранению зерна. Запуск этого производства позволит увеличить производственные мощности по переработке овса и производству овсяных хлопьев на предприятии в 2,7 раза, нарастить объем экспорта в течение пяти лет до 45 млн долларов.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

«Мы ориентированы на экспорт. Овсяные хлопья будут доставляться в Китай, Вьетнам, а также Индию и страны Африки, — рассказал руководитель ООО «Ресурс» Виталий Зяблин. — Мы намерены стать самой крупной площадкой по производству продукции из овса в России, а при открытии новой очереди производственно-логистического комплекса — и в Европе».

Награждение лауреатов конкурса «Экспортер года» состоялось в пресс-центре Уральского регионального центра ТАСС. В числе победителей — девять компаний-экспортеров из четырех регионов Уральского федерального округа. Лучшими по экспорту в федеральном округе признаны предприятия, занимающиеся металлургией, деревообработкой, производством пищевой продукции и другими видами экономической деятельности. Как сказала в своем видеообращении к участникам торжественного мероприятия генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, это компании, которые наращивают экспортные поставки, выходят на новые рынки, продвигают новые российские товары и услуги по всему миру: «Имею все основания полагать, что экспортеры — это талантливые, умные, упорные и смелые люди, кто готов и умеет конкурировать на сложных рынках».