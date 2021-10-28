Вкус Брединского подсолнечного масла вошел в число региональных «Вкусов России»

Народное голосование Национального конкурса региональных брендов продуктов питания постепенно выявляет наиболее популярные продукты. В Челябинской области в первой тройке брендов, набравших к середине дня 28 октября наибольшее количество голосов пользователей, — «Брединское масло» (1002 голоса), «Уральский окорок» (1061) и «Таяндинский мед» (710). Под этими марками выпускаются действительно качественные продукты, в производство которых их создатели вкладывают и силы, и частичку своей души. В брединском предприятии ООО «Перспектива», которое выпускает свое подсолнечное масло уже второй десяток лет, знают секрет успеха — это собственное сырье, современное оборудование и трудолюбие специалистов-маслоделов.

Основанное в 1990 году на юге Челябинской области предприятие «Перспектива» сразу было ориентировано на выпуск подсолнечного масла. Тогда построили цех для размещения маслодавильного и фасовочного оборудования, поначалу работали на давальческом сырье.

— Первое время закупали маслосемена в соседней Оренбургской области, а в 1993 году создали крестьянское фермерское хозяйство и стали выращивать, вместе с зерновыми культурами, и подсолнечник, — рассказывает Дмитрий Горбунов, руководитель фермерского хозяйства, сын основателя компании «Перспектива» Александра Горбунова. — Первоначально у нас было 190 гектаров земли, постепенно участки мы приобретали в собственность, брали в аренду. Сегодня у нас в обработке больше четырех тысяч гектаров пашни, выращиваем пшеницу, ячмень, лен и подсолнечник. Получается, мы одними из первых в Брединском районе стали выращивать подсолнечник на маслосемена, которые получаются качественными, с хорошими показателями масличности. Все эти семечки мы реализуем в наш цех производства масла.

Первый руководитель ООО «Перспектива» Александр Горбунов стал и родоначальником трудовой династии, вложив в своих последователей веру в начатое дело. Сын Александра Георгиевича — Дмитрий — возглавил крестьянское фермерское хозяйство, а дочь — Наталья Чайкова — сегодня руководит маслодельным производством.

Первое нерафинированное подсолнечное масло холодного отжима, богатое витаминами и питательными веществами, получили в 1993 году. Уже первые пробы показали, что у этой ароматной и вкусной продукции очень хорошие перспективы: можно сказать, она полностью оправдала само название предприятия. Проверка в деле — в приготовлении с этим маслом различных блюд — выявила ценное свойство: при жарке оно не пенится и не выгорает. И для салатов и выпечки подходит идеально! Ежегодно от 120 до 180 тонн ценнейшего продукта отправляется на реализацию не только в розничную торговую сеть Челябинской области, но и в Оренбургскую область, Республику Башкортостан, а также в соседний Казахстан, где брединское подсолнечное масло заслужило признание и любовь покупателей.

По итогам многих лет работы ООО «Перспектива» стало одним из лучших предприятий Брединского района, приняв на себя и социальную ответственность — поддерживая объекты социальной сферы поселка Бреды. А в 2017 году на ХV ежегодном фестивале качества сыров, масла и масложировой продукции «Готовый продукт» в Екатеринбурге получили диплом 1 степени в номинации «Масло подсолнечное нерафинированное 1 сорт».

— Наш цех производит и фасует масло с октября по апрель, работаем в две смены, по два оператора. За сутки перерабатывается до 15 тонн семян подсолнечника, а в год — около 300 тонн, — рассказывает Наталья Чайкова. — Весной и летом готовим оборудование к новому сезону — ремонтируем, обновляем. В цехе достаточно высокий уровень механизации, в 2018 году мы провели модернизацию, запустили современную фасовочную полуавтоматическую линию. И в текущем году мы устанавливаем новое оборудование для производства полиэтиленовой тары для розлива масла, то есть у нас будет своя пэт-бутылка. Это позволит нам повысить рентабельность производства и увеличить объем производимой продукции.

Народное голосование за понравившийся региональный продовольственный бренд продлится до 7 ноября. Проголосовать нужно на сайте вкусыроссии.рф.