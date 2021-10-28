15 молодых ученых Челябинской области получат по 1 млн рублей на жилье

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В областном парламенте сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «Об образовании Челябинской области». До конца года 15 молодых ученых получат из региональной казны по одному миллиону рублей на покупку жилья. За это они должны будут отработать в научной организации 5 лет. В ближайшее время поправки поступят на подпись губернатору Алексею Текслеру, после чего вступят в силу.

— Средства уже предусмотрены в бюджете, — отметил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. — На выплату в этом году заложено 15 млн 125 тысяч рублей. Остаток пойдет на на расходы операционного характера.

По условиям социальную поддержку в виде выплаты на приобретение жилого помещения могут получить кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук не старше 45 лет, работающие в научных организациях не менее трех лет. Если ученый увольняется раньше, чем через 5 лет после получения сертификата, он должен будет вернуть деньги.

В 2022 году выплаты получат 67 человек.

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