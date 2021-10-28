В Челябинске на автомобиль упал дорожный знак

Фото: читатель КП

В центре Челябинска случилось ДТП с дорожным знаком. На кольце между Свердловским проспектом и улицей Труда легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части. Он врезался в дорожный знак. Знак не устоял и как секира упал на машину, оказавшуюся у обочины.

Ранее в Челябинске дорожный знак упал на пешехода. Инцидент случайно снял на видео проезжавший мимо водитель.

Несколько дней назад произошла также авария на железнодорожном переезде. Неопытный, но уже нарушавший правила движения водитель, разбив машину, повалил семафор и шлагбаум.

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