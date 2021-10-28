Карен Далакян показал, в каких условиях будет жить спасенный в Челябинске лев Симба: есть даже бассейн

Симба ждал поездки целый год Фото: Кирилл САДЫКОВ

Лев Симба, который накануне вечером наконец-то добрался до Танзании, уже осваивается на новом месте. Карен Даллакян провел экскурсию по вольеру в Центре спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.). Видеозаписью поделилась пресс-служба Русской медной компании.

Сейчас Симба находится на карантине и акклиматизируется. Пока он отсыпается. За ночь скушал всю еду. В домике он предпочитает спать на прохладном полу, нежели на соломенной подстилке. Клетку, в которой он летел, пока не убирают, чтобы было комфортней — в ней его запахи.

Помимо домика есть бассейн для питья и купания. Есть и «лоток» с песком.

— Дальше три огромных дерева, каких — я не знаю. Посредине похоже манго. Есть тенек, даже сейчас я чувствую, что солнце припекает. Если некомфортно будет, тем более у нас российский лев, он уйдет туда и будет охлаждаться. Дальше есть специальная площадка, построенная с учетом его особенностей, потому что задние лапки у него плохо работают из-за полученных травм и деформации мышц. Он за свет своих когтей, за счет того, что там лесенка, поднимется и с высоты будет смотреть на свои владения — это практические 2 га территории, — рассказал Карен Даллакян.

Территория огорожена забором высотой 6 метров, ограждение забетонировано, чтоб другие звери с той стороны не смогли сделать подкоп.

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