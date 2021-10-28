ЦКС объявляет о старте детского творческого конкурса «Сортируй — спасай планету»

Центр коммунального сервиса при поддержке министерства экологии Челябинской области запускает в регионе большой просветительский проект «Сортируй — спасай планету».

В рамках данного проекта 1 ноября 2021 г. стартует региональный конкурс творческих работ, средств наглядной агитации и пропаганды по популяризации раздельного сбора мусора. Принять участие в проекте предлагается учреждениям дополнительного образования шести крупных городов Челябинской области, которые в 2021 году получат федеральную и региональную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в рамках реализации национального проекта «Экология». Это Челябинск, Копейск, Троицк, Златоуст, Миасс, Магнитогорск.

К участию в конкурсе принимаются коллективные работы по заявленной теме. Это могут быть ролики, плакаты, афиши, поделки, презентации. В работах дети наглядно продемонстрируют свое отношение к проблеме мусора на планете и поделятся собственным видением решения непростой ситуации в мире. В рамках просветительского проекта в образовательных учреждениях региона пройдут экологические познавательные занятия на тему важности раздельного сбора мусора.

Конкурсные работы принимаются с 1 ноября по 15 декабря включительно. Победителей одновременно определят в трех кластерах Челябинский (Челябинск, Троицк, Копейск), Карабашский (Златоуст, Миасс), Магнитогорский (Магнитогорск), в каждом — по три призовых места. Итоги будут подведены до 25 декабря 2021 года.

Материалы победителей получат широкое освещение в интернете и других профильных ресурсах с хештегом #СортируйСпасайПланету. Сами коллективы будут награждены ценными призами и благодарственными письмами.

Подробнее с условиями Конкурса можно ознакомиться на сайте Центра коммунального сервиса или в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Приглашаем к участию всех, кому не безразлична судьба родного края, страны и планеты в целом! В наших силах воспитать новое поколение, для которых раздельный сбор мусора станет нормой!

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