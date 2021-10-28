Владимир Пона. Фото: Челябинский Театр Современного Танца / vk.com

На 70 году ушел из жизни основатель Челябинского театра современного танца Владимир Пона. Его не стало сегодня в 11 часов утра. Информация об этом появилась в официальной группе театра во «Вконтакте».

— С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основатель Челябинского театра современного танца Владимир Романович Пона. Педагог, хореограф, основатель театра, который долгие годы был его художественным руководителем, — говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания с Владимиром Поной в театре обещали сообщить позднее.

Владимир Пона родился в Верхотурье Свердловской области. Хореографией он начал заниматься в юности. В 1981 году он окончил Институт культуры в Челябинске и вскоре создал ансамбль хореографических миниатюр «Движение». Со временем из этого ансамбля вырос муниципальный театр современного танца.

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