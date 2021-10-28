В Челябинской области глава сельского поселения стал фигурантом дела о махинациях с жильем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении главы Кумлякского сельского поселения Николая Сидорука. Он подозревается в совершении преступлении по ч. 2 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По версии следствия, в период с 2013 по 2019 год подозреваемый, превышая должностные полномочия, зная, что две квартиры в селе Кумляк являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении областного учреждения, изготовил решение о признании их бесхозным имуществом и принятии в муниципальную собственность. Затем он передал квартиры для проживания по договорам социального найма двум знакомым местным жителям. В последующем, по договорам безвозмездной передачи указанные граждане оформили права собственности на эти квартиры, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Общий ущерб от действий подозреваемого оценили в 1,7 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения.

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