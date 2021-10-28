В Челябинской области сотрудник магазина бытовых товаров оформил кредит на покупателя без его ведома

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области 67-летний житель Снежинка сообщил полицейским о том, что неизвестные незаконно оформили на его имя кредит на сумму 15 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального управлении МВД, потерпевший узнал об этом случайно, когда хотел получить банковскую карту в одной из финансовых организаций.

Полицейские установили, что неизвестный воспользовался паспортными данными потерпевшего и оформил заявку на кредит через интернет. После этого он получил банковскую карту и путем оплаты в магазинах Снежинска похитил со счета более 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 25-летний житель, который работал в магазине по продаже бытовых товаров. Потерпевший к нему ранее обращался, когда оформлял покупку в рассрочку. При заключении договора злоумышленник указал в документе, что покупатель согласен на выпуск кредитной карты. Не зная об этом обстоятельстве, потерпевший поставил подпись в договоре. Именно эту карту получил продавец-консультат и воспользовался ею по своему усмотрению.

— По факту произошедшего следствием ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция этой части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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