В Челябинске заработал новый сухой фонтан с подсветкой

Фонтан снабдили подсветкой. Фото: администрация Челябинска

Новый сухой фонтан появился в сквере на улице Академика Королева в Челябинске.

Фонтан не только установили, но и запустили — правда, ненадолго, в тестовом режиме. Холодная погода не позволит наслаждаться видом летящих струй воды, поэтому в скором времени фонтан законсервируют на зиму. Как сообщили в мэрии, по-настоящему работать он начнет только весной.

Сухой фонтан — это тип фонтана, у которого нет видимой чаши, бассейна. Вода бьет «из-под земли» и стекает в находящийся под поверхностью резервуар. В сквере каждая водная струя подсвечивается цветными лампами.

Ранее в зоне отдыха на улице Академика Королева установили огромную надпись «Тополинка», световые арки и скамейки. На благоустройство территории потратили 120 млн рублей.

В минувшие выходные оригинальный фонтан открыли также в Металлургическом районе Челябинска.

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