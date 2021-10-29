Минздрав Челябинской области закупил 27 тысяч доз вакцины от ВПЧ

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области стартует новый этап вакцинации от вируса папилломы человека. Для этого региональное министерство здравоохранения закупило 27,5 тысяч доз вакцины.

Программа стартовала в 2020 году. Впервые от ВПЧ-ассоциированных злокачественных и доброкачественных инфекций были привиты 26 тысяч детей в возрасте 12 лет. Это 73% этой возрастной группы.

— Вакцинация позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, а также неонкологических заболеваний, вызываемых вирусом, — рассказала руководитель отдела разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями Центральной клинической больницы Российской академии наук Марина Федосеенко. — Эффективность вакцины доказана как в клинических исследованиях, так и на практике, на основании анализа 10-летнего опыта стран, в которых ВПЧ вакцинация началась с 2007 года.

От вируса папилломы человека прививают в два этапа. Сейчас, после закупки новой партии вакцины, снова начнут кампанию. Прививка ставится как девочкам, так и мальчикам по желанию родителей. О возможности снизить риск инфекции информируют в школах и детских поликлиниках.

ВПЧ — самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем, может вызвать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.

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