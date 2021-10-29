Не оправдали надежд: Андрей Барышев осудил депутатов за отказ предоставить льготы на услуги ЖКХ и капремонт ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Соцгород

Еще три года назад подобная инициатива выносилась на пленарное заседание Госдумы, но касалась только Героев Социалистического труда, которых предлагали избавить от платы за капремонт. Тогда Андрей Барышев оказался одним из немногих депутатов, кто поддержал этот законопроект. Но в окончательном чтении он так и не был принят.

И вот буквально на днях в Госдуме снова подняли вопрос о льготах для всех ветеранов, предложив их освободить не только от платы за капитальный ремонт, но и от всех коммунальных платежей. К сожалению, «Единая Россия» не поддержала данную инициативу. Соответственно, закон был отклонен. Андрей Барышев назвал печальным решение коллег и призвал их «повернуться лицом к людям»:

Фото: Соцгород

— В свое время я внес инициативу о льготах для «детей войны», чтобы они могли получать социальный пакет в виде денежных выплат, льгот на «коммуналку» и других мер поддержки. Считаю, что пожилые люди это заслужили. С каждым днем все меньше и меньше остается ветеранов, большинству из них сегодня далеко за 80 лет. И наша святая обязанность — позаботиться о тех, кто воевал на фронте, поднимал страну из руин после войны, восстанавливал производство. То, что депутаты нового созыва не поддержали этот важный социальный закон, меня очень огорчило и разочаровало. Хотелось, чтобы народные избранники уже наконец повернулись лицом к людям и перестали «торговаться» по таким поводам, как льготы для ветеранов, — заявил Андрей Барышев.

Стоит отметить, что пожилые челябинцы не остаются без внимания бывшего депутата, который на протяжении 22 лет возглавляет общественное движение «Соцгород», чья деятельность направлена, в основном, на поддержку людей старшего поколения. В Центральном клубе, где расположен офис «Соцгорода» ветераны — частые гости. Здесь они проводят свои заседания, устраивают чаепития, собираются по случаю праздников и знаменательных дат. Традиционной стала акция «Май. Весна. Победа!», в рамках которой «Соцгород» организует концерты, праздники дворов, чествует фронтовиков и тружеников тыла, посещает инвалидов войны на дому. Кроме того, в «Соцгороде» работает бесплатная юридическая консультация, а также проводятся танцевальные вечера для пожилых людей.

Более подробную информацию о мероприятиях общественного движения можно узнать по телефону 721-37-09.