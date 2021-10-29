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Общество29 октября 2021 8:34

В выходные все обледенеет: в Челябинской области обещают гололед и сильный снег с дождем

Ночью станет холодней, а днем будет дуть сильный ветер
Елена КОЛЧИНА
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Южноуральцев предупредили о возможном вале деревьев в непогоду

Южноуральцев предупредили о возможном вале деревьев в непогоду

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Жителям Челябинской области не стоит рассчитывать на сухую и теплую погоду в конце недели. Уже сегодня, 29 октября, метеорологи прогнозируют снегопады, местами сильные. На дорогах возникнет гололедица, особенно тяжело из-за нее придется водителям и пешеходам в горных районах. Днем будет от +1 до +6 градусов, но на севере Челябинской области температура воздуха может упасть до +2.

В ночь на субботу обещают от -3 до -8 градусов.

30 и 31 октября в Челябинской области будет идти мокрый снег с дождем. На дорогах сохранится гололедица: ее появлению будут способствовать перепады температуры между минусовыми и плюсовыми значениями.

Метеорологи предупреждают также о сильном ветре: 6-11, а при порывах — до 16 метров в секунду. В региональной Единой дежурно-диспетчерской службе предупредили о повышенной вероятности аварий на электросетях и вала деревьев под напором снега и ветра.

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