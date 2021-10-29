В Челябинске эвакуировали учеников и учителей из гимназии

Территорию у школы оцепили Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске экстренно эвакуировали людей из здания гимназии №96 на улице Мира. По сообщениям очевидцев, территорию вокруг школы оцепили.

По предварительным данным, неизвестный сообщил о заложенной в гимназии бомбе.

В полиции и региональном управлении Росгвардии пока не дают комментариев о происходящем.

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