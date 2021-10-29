В Челябинской области за день 491 человек заболел коронавирусом

В регионе коронавирусом заболели почти 110 тыс. человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 491 новый случай коронавируса, в том числе подтвердили диагноз Covid-19 у четырех школьников.

За день от ковидной пневмонии умерли 30 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас кронавирусом болеют 14 тыс. 423 жителя Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 109 тыс. 710 случаев заболевания Covid-19.

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