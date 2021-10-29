Каждый второй зритель снимает стресс сериалами в жанре хоррор

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С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Челябинской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у южноуральцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство челябинцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Южного Урала единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 3% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Челябинской области:
Топ-7 хорроров
— «Синяя бездна 2»
— «Голем: Начало»
— «Солнцестояние»
— «Поворот не туда: Наследие»
— «Брешь»
— «Проклятие Спящей красавицы»
— «Веном»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
— «Противостояние»*
— «Ходячие мертвецы»
— «Чепелуэйт»*
— «Страна Лавкрафта»*
— «30 сребреников»*
— «Сумеречная зона»*
— «Хелстром»
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ
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