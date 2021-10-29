Каждый второй зритель снимает стресс сериалами в жанре хоррор

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С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Челябинской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у южноуральцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство челябинцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Южного Урала единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Челябинской области:

Топ-7 хорроров

— «Синяя бездна 2»

— «Голем: Начало»

— «Солнцестояние»

— «Поворот не туда: Наследие»

— «Брешь»

— «Проклятие Спящей красавицы»

— «Веном»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

— «Противостояние»*

— «Ходячие мертвецы»

— «Чепелуэйт»*

— «Страна Лавкрафта»*

— «30 сребреников»*

— «Сумеречная зона»*

— «Хелстром»

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

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