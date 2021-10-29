Челябинское УФАС заподозрило нарушения в рекламе «Золотого яблока»

В телевизионной рекламе не объяснили, по какому критерию оценивают ассортимент магазинов Фото: Иван ПРОХОРОВ

В челябинском управлении Антимонопольной службы заметили признаки нарушений в телерекламе сети магазинов косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Претензии вызвал ролик, который транслируют на федеральном канале.

— Для девчонок Эппл Голд — это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что (по мнению артистов Бетси и группы M&А), — сообщается в рекламе.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФАС, использовать в рекламе такие слова как «лучший», «первый» или «номер один» можно только с указанием конкретного критерия, по которому происходит сравнение. При этом превосходство над аналогами должно быть объективно подтверждено.

— В данной рекламе отсутствует указание конкретного критерия. Примечание «по мнению артистов Бетси и группы M&A» не может свидетельствовать о наличии в рекламе названного критерия, — объяснили в УФАС.

В службе возбудили дело в отношении рекламодателя ООО «Екатеринбург Яблоко». Рассмотреть это дело планируют на заседании 29 ноября.

Ранее у экспертов Антимонопольной службы возникли вопросы к мужскому спа-клубу «Rolex», использовавшему в своей рекламе логотип швейцарской часовой фирмы.

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