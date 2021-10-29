В Челябинской области назначат другого начальника таможни

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Андрей Максимов больше не будет начальником Челябинской таможни. Он покинул свой пост и переезжает в Екатеринбург.

Приказ о назначении Андрея Максимова с 1 ноября заместителем начальника Уральского таможенного управления в Екатеринбурге подписал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. На новом месте работы бывший начальник Челябинской таможни будет курировать работу кадровой службы.

Кто станет руководить таможней в Челябинской области, пока не известно. Должность первого заместителя начальника сейчас занимает Эдуард Туранов.

Андрею Максимову 59 лет, он уроженец Челябинска, юрист по образованию. Стаж бывшего регионального руководителя в таможенных органах составляет 30 лет, помимо Челябинска Андрей Максимов работал в Нижнем Новгороде, где был первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления.

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