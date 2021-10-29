На следующей неделе ЦКС работает в особом режиме

Фото: ЦКС

Вывоз твердых коммунальных отходов в период объявленных указом президента России нерабочих дней, а также в затяжные выходные на следующей неделе будет осуществляться в обычном будничном режиме. А с 1 по 3 ноября продолжат свою работу офисы Центра коммунального сервиса. Однако обратиться лично в офис организации потребители услуги по обращению с ТКО смогут только в случае предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

1 и 2 ноября посетить офисы ЦКС можно будет с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

3 ноября — в предпраздничный день офисы будут работать с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Однако, учитывая неблагополучную эпидемиологическую обстановку, ЦКС призывает жителей по возможности воздержаться от визита в компанию. Ведь решить многие вопросы можно и дистанционно:

— подать обращение в компанию можно по электронной почте: info@cks174.ru,

— через форму «Обратная связь» на сайте ЦКС www.cks174.ru,

— в дни работы офисов компании также будет работать колл-центр. Номер для звонков +7 (351) 200-33-83.

Адреса офисов ЦКС:

Челябинский кластер:

Челябинск:

ул. Маркса, дом 38, каб. № 5 (прием физических лиц).

ул. Маркса, дом 38, каб. № 5 (дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц Курчатовского, Металлургического, Центрального районов).

ул. Гагарина, дом 45 (дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц Ленинского и Тракторозаводского района Челябинска и Сосновского муниципального района, а также по обслуживанию управляющих компаний).

ул. Курчатова, дом 16 (дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц Советского и Калининского районов).

Южноуральск:

ул. Спортивная, дом 13, оф. 205 (обслуживание юридических лицЮжноуральского, Увельского, Пластовского районов).

Красноармейский район, село Миасское:

ул. Спортивная, дом 7, пом. 32 (обслуживание юридических лиц Красноармейского, Кунашакскогорайонов).

Троицк:

мкр 2-й, дом 8, каб. 6 (обслуживание юридических лиц Троицка, Троицкого и Октябрьскогорайонов).

Коркино:

ул. Цвиллинга, дом 16, офис 13, здание «Трест» (обслуживание юридических лицЕткульского, Еманжелинского и Коркинскогорайонов).

Копейск:

ул. Сутягина, дом 1 (обслуживание юридических лиц Копейска).

Карабашский кластер:

Миасс:

ул. Романенко, дом 50а, офис 101, +7 (3513) 26-40-90,

Чебаркуль:

ул. Дзержинского, дом 4а, офис 209, +7 (3513) 86-30-00 (обслуживание юридических лиц).

Златоуст:

ул. Нижне-Заводская 1-я, дом 49, +7 (3513) 69-05-43 (обслуживание юридических лиц).

Магнитогорский кластер:

Магнитогорск:

пр. Ленина, дом 74 А, 3 этаж, +7 (3519) 33-01-33.

Верхнеуральск:

пр. Луначарского, дом 19 А (обслуживание юридических лиц).

Карталы:

ул. Пушкина, дом 15/4, офис 5 (обслуживание юридических лиц).

Решить вопросы, связанные с начислениями, заключить договор или закрыть лицевой счет потребители услуги по обращению с ТКО смогут и в организациях, которые ведут расчетно-кассовое обслуживание. Однако, в период с 1 по 3 ноября при посещении офисов этих компаний также придется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию. А одно из юридических лиц будет вести прием населения только по предварительной записи.

Как будут работать расчетные компании:

Уральский информационно-расчетный центр (УИРЦ)

УИРЦ напрямую ведет расчетно-кассовое обслуживание жителей частного сектора в Челябинском и Магнитогорском кластерах.

Через партнерскую компанию «Корвет» ведется расчетно-кассовое обслуживание жителей частного сектора и многоквартирного жилого фонда в Карабашском кластере.

Через партнерскую компанию «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ) ведется расчетно-кассовое обслуживание жителей многоквартирного жилого фонда в Магнитогорском кластере.

Для посещения офисов УИРЦ и ее партнеров уже с 25 октября требуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию.

С адресами офисов УИРЦ и компаний-партнеров можно ознакомиться по ссылке uirc74.ru.

Челябинский информационный расчетный центр (ЧИРЦ)

Данная компания ведет расчетно-кассовое обслуживание жителей многоквартирного жилого фонда в Челябинском кластере. Работа ведется через партнерскую организацию «Расчетные системы»).

С 1 по 3 ноября прием населения в офисах «Расчетных систем» будет вестись только по предварительной записи, а также с предъявлением при посещении QR-кода, подтверждающего вакцинацию. Записаться на прием к специалистам можно через сайт «Расчетных систем», пройдя по ссылке.

С адресами и графиками работы офисов компании можно ознакомиться по ссылке.

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