Два формата — цель одна: в Челябинске стартовал масштабный цифровой форум

Фото: Интерсвязь

Центром притяжения IT-сообщества Южного Урала этой осенью стала конференция «IT.IS». Ее организатором уже в пятый раз выступила компания «Интерсвязь» и собрала на одной площадке ведущих специалистов сферы со всей страны. При этом, чтобы сделать мероприятие максимально доступным в условиях пандемийных ограничений его адаптировали сразу под два формата: онлайн и оффлайн.

Конференции «IT.IS» — это один ключевых инструментов развития IT-сообщества Южного Урала. Главным предметом обсуждения мероприятий становятся самые актуальные и востребованные тренды сферы. 2021 год не стал исключением — в программе лекции по мобильной разработке, машинному обучению, искусственному интеллекту, SysDev, DevOps, Ops и маркетингу. Чтобы раскрыть каждую из тем в полной мере пул спикеров сформировали из ведущих специалистов IT-компаний Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. «Цифровая сфера развивается быстро и динамично, поэтому одна из задач, которые мы преследуем, организуя подобные конференции, — актуализация знаний регионального IT-сообщества. В перспективе это оказывает благотворное влияние на прогресс всех компаний Южного Урала, работающих в том числе на мировом рынке, что дает региону возможность по праву считаться одним из центров развития современных технологий в стране», — рассказывает организатор конференции, руководитель IT-дирекции компании» Интерсвязь» Иван Багаев.

Конференция разделена на 5 блоков, которые будут проведены в течение месяца — с 29 октября до 20 ноября. При организации большое внимание уделено строгому соблюдению антиковидных мер. На онлайн-трансляции ожидается несколько тысяч зрителей.

Компания «Интерсвязь» на постоянной основе ведет активную деятельность по развитию IT-сообщества региона. Главные цели: расширение круга специалистов, вовлеченных в сферу информационных технологий, раскрытие потенциала молодых кадров, сдерживание их миграции в другие города и страны. В числе основных мероприятий: новые программы магистратуры для ЧелГУ, введение системы мотивационных стипендий для наиболее перспективных студентов, образовательный проект по подготовке IT-кадров «ITIS upgrade», организация городских и региональных хакатонов.

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