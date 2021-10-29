Барышев почти память соотечественников, погибших в лагерях и тюрьмах

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий лидер движения «Соцгород», депутат Госдумы VII созыва Андрей Барышев почтил память соотечественников, погибших в лагерях и тюрьмах:

«Через жернова массового политического террора прошли миллионы людей, многие из них были лучшим генофондом нашей страны. Они не боялись говорить правду, бороться за справедливость, заступаться за друзей. Вечная им память, честь и хвала. Я категорически против насилия над личностью, запретов и ограничений, ущемляющих права человека. Потому что полноценно развиваться нормальное общество может только будучи свободным», — подчеркнул Андрей Барышев.

Напомним, в прошлом году депутат Госдумы стал автором законопроекта, предусматривающего отмену административного наказания за массовое пребывание граждан в общественных местах.