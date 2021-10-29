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Общество29 октября 2021 15:55

В администрации Челябинска сменится начальник управления ЖКХ

Прежний руководитель решил пойти на понижение
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Должность начальника управления ЖКХ администрации Челябинска займет 38-летний Евгений Малеев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Должность начальника управления ЖКХ администрации Челябинска займет 38-летний Евгений Малеев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска Александр Кочерещенко по собственной инициативе решил уйти со своей должности. Освободившееся кресло чиновника с 1 ноября займет Евгений Малеев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Александр Кочерещенко, по личной просьбе, переводится на должность заместителя начальника управления ЖКХ, — прокомментировали кадровые перестановки в мэрии Челябинска.

Евгений Малеев родился в 1983 году. В 2006 закончил ЮУрГУ по специальности «Антикризисное управление». Последнее место работы - советник заместителя председателя законодательного собрания Калужской области.

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