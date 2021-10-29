«Челбаскет» выиграл один из двух поединков у «Динамо-МГТУ» в Майкопе. Фото БК "Челбаскет".

В очередном туре чемпионата России в Суперлиге-2 челябинская команда в Майкопе встречалась с клубом «Динамо-МГТУ». В первом матче «Челбаскет» выиграл 98:92, во втором — уступил 64:67.

В предыдущих спаренных играх в Ставрополе челябинский клуб одержал две победы кряду над местным «Динамо» — 100:84 и 95:64.

Главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин отметил, что три победы в четырех матчах — неплохой результат.

— Хотелось бы выиграть все три поединка, но, думаю, что поражение в заключительном матче в Майкопе оставило команде задел спортивной злости перед шестью домашними матчами в ноябре, а тренерскому штабу — сделать выводы и анализ результатов.

Магнитогорский БК «Металлург» также в выездной серии одержал две победы из четырех, уступив в двух играх в Майкопе с «Динамо-МГТУ», но дважды выиграл в Ставрополе.

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