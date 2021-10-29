Бастрыкин поручил проверить челябинский медцентр, где пенсионерам предлагают кредит на лечение

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / vk.com

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о челябинском медцентре, где пенсионеров обманом заставляют брать кредиты на дорогостоящее лечение. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу представить доклад о ходе проверочных мероприятий, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях жители начали жаловаться на медицинский центр, где пенсионерам ставят страшные диагнозы и предлагают за их лечение дорогостоящие услуги. В случае если у пожилых южноуральцев нет денег, то им навязывают кредит, который приходится выплачивать всю оставшуюся жизнь.

Ход проверки челябинского медцентра стоит на контроле в центральном аппарате СК.

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