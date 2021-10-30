Количество заболевших коронавирусом в суточной статистике Минздрава Челябинской области перевалило за 500

Больше 110 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавирусом за время пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 503 человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 110 213 случаев заболевания COVID-19.

Выписали еще 200 пациентов. Всего ковид победили 89 984 южноуральцев. На лечении остаются 14 697 человек.

За прошедшие сутки умерли 29 человек. Всего не удалось спасти 5 490 человек.

Напомним, с сегодняшнего дня вводится система QR-кодов. Мы собрали полный список, где она будет действовать. Для тех, кто не вакцинировался продолжают работать мобильные и круглосуточные пункты вакцинации. Всю нерабочую неделю будет работать самый большой прививочный пункт в ДС Юность. Все адреса и режим работы, — по ссылке.

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