В Челябинске экскаватор протаранил трамвай

Фото: Олеся Лесина, Челябинский транспорт/vk.com

На улице Горького, возле ДК «Смена» трамвай столкнулся с экскаватором. Ковшом пробило стекло вагона. В этот момент внутри были пассажиры.

— Экскаватор не заметил трамвай, — пишет автор фото Олеся Лесина в паблике «Челябинский транспорт».

Трамвай ехал по маршруту № 5 «Завод Колющенко — ЧЭМК».

— Трактор, либо не увидев, либо не успел отъехать, ковшом со всей дури ударил трамвай, все стекла повыбивало, пострадавших нет, — пишет подписчик паблика Сhelyab_news, приславший видео.

Как уточнил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, ДТП зарегистрировано не было.

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