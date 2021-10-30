Все исторические памятники Челябинской области собрали на одном сайте

Среди объектов религиозного значения — храм Александра Невского на Алом поле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцам и всем, кому интересна история нашего региона, больше не придется перелопачивать интернет в поисках нужной исторической справки. Начал работу сайт «Памятники истории культуры Южного Урала», где собрана информация об объектах культурного наследия, сооружениях, монументах и местах захоронения.

— Благодаря Юрию Латышеву у Челябинской области появился портал об исторических памятниках pik174.ru, который разработан при поддержке областного архива, Госкомитета охраны объектов культурного наследия на средства губернаторского гранта. Юрий Владимирович осуществил мечту: собрать все свои труды и исследования о памятниках в одном месте, — сообщили активисты Том Сойер Фест в Челябинске.

КСТАТИ

Еще один интересный проект — instagtam-аккаунт Updatedhistory, где публикуют фотографии старого Челябинска, раскрашенных с помощью нейронной сети. Подписчиков пока не так много, но среди них есть даже известный журналист Алексеи Пивоваров, который в прошлом году делал проект о смертности на дорогах и упомянул Челябинск.

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